Ei vedanud! Näitlejad, kes loobusid väga edukaks osutunud filmidest

2. Daniel Day-Lewis ja “Sõrmuste isand” (“Lord of the Rings”, 2001 — 2003)

“Sõrmuste isanda” triloogia režissöör Peter Jackson soovis ühel hetkel palgata Daniel Day-Lewist Aragorni rolli. Ta proovis Day-Lewist mitmel korral veenda, kuid tulutult. Samas pole see mingi üllatust, et mees rollist loobus, sest on teada, et rollide suhtes on ta äärmiselt valiv.