114. Kinoveebi Jututuba | Kas "Eesti matus" toob rahva kinno ja päästab Eesti kinod?

"Kinoveebi Jututoa" 114. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Lucifer, Sweet Tooth, Bo Burnham: Inside, Mare of Easttown jpm!).

