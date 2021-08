INTERVJUU | „Öölapsed” stsenarist Mart Raun: naerdakse ja elatakse kaasa, tullakse ja öeldakse, et meeldib

Eelmine nädal tuli kinodesse selle suve heatujukomöödia „Öölapsed”, mis vaatab kolme õe seiklusi läbi ühe seiklusrikka öö. Tahtsin filmi kohta rohkem teada, seega esitasin mõned küsimused filmi ühele stsenaristile ja operaatorile Mart Raunile. Filmi esimene lugu sai kirja juba kusagil kümme aastat tagasi ning vaikselt kuid kindlat jõudis projekt ka lõpuks suurtele ekraanidele.

Mis seda lugu inspireeris?

„Mina ja Ewert Kiwi (teine stsenarist) olime hästi suured teismeliste filmide fännid ja olime ka just ülikoolid lõpetanud. Hakkasime vaatama, et kus oleme praegu meie, kus on meie keskkoolikaaslased ja kus on ülikoolikaaslased. Samal ajal tuli kinno „Easy A” (2010), mis tegi Emma Stone’ist staari.” räägib Raun lõbusalt. Meenutab, et nende lapsepõlves mängisid olulist rolli erinevad kuulsad selle žanri filmid nagu „Fast Times at Ridgemont High” (1984), „Sixteen Candles” (1984), „The Breakfast Club” (1985), „Adventures in Babysitting” (1987) ja George Lucase arhetüüpne teismeliste film „American Graffiti” (1973), mis on samuti üheöölugu. „Tahtsime teha midagi noortele ning algne impulss oli kirjutada midagi, mis toimuks kõik ühel ööl ja Tallinnas.” lisab Raun.

Kas tegemist on esimese stsenaariumiga, mis ka filmiks tehtud?

Minu küsimuse peale, et kust kolme õe idee tuli ja kuhu vend jäi, sain teada, et mingis variandis oli isegi noorem vend olemas, kuid see karakter enam ei mahtunud sinna pideva arengu käigus. Karakterid loodi ikkagi inimeste järgi, keda stsenaristid ise tundsid ühel või teisel viisil.

Mart Raun õppis Balti Filmi- ja Meediakoolis lavastajaks ning enne oli kirjutanud enamasti lühifilme. Enne „Öölapsed” oli ka teine stsenaarium, mis lõpuni välja ei läinudki jäädes kinni rahastuse taha.

Kuidas on olnud esimene tagasiside?