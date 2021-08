Netflixi tähelend läbi? Teised voogedastusplatvormid on Netflixile kandadele astumas

2018. aastal võttis Netflix Emmy auhindadel kõige enam nominatsioone saanud platvormi tiitli HBO-lt üle. See juhtus esmakordselt 17 aasta jooksul ja tähendas seda, et kaabeltelevisioon on minevik ja voogedastusplatvormid tulevik. Möödunud aastal korjas Netflix rekordilised 160 nominatsiooni.

Disney +, HBO Max ja Apple TV+, mis on kõik vähem kui kolm aastat vanad, hakkavad aga Netflixi kandadele astuma. Tänavu said nad 71, 36 ja 34 nominatsiooni ning kui möödunud aastal korjas Netflix 60% nominatsioonidest, siis sel aastal on see protsent langenud 40 peale.

See tähendab ainult seda, et teiste voogededastusplatvormide populaarsus on kasvamas ja Netflix võib hakata üha enam vaatajaid kaotama.

Tänavustel Emmy auhindadel korjasid enim nominatsioone Netflixi "The Crown" ja Disney + "The Mandalorian".

Emmy auhindade nominentide täispikka nimekirja vaata siit: Emmy auhinnad 2021: selgusid teleauhindade nominendid!