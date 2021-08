Superkuulsad filmistaarid, kes on viimastel aastatel näitlemisest pausi teinud

1. Jennifer Lawrence

Lawrence tegi oma plaani aasta aega puhata teatavaks 2018. aastal. Peale selle, et ta tegi kiire etteaste "X-meestest" ja rohkem pole teda seni nähtud. Küll aga on tal neli erinevates staadiumites olevat filmi tulekul.

2. Gwyneth Paltrow

Paltrow teatas, et võtab näitlemisest pausi 2016. aastal, et keskenduda oma firmale, mil nimeks Goop. Ta pole välistanud, et hakkab ühel päeval jälle näitlema, kuid praegu on naine keskendunud oma firma edule.

3. Eva Mendes

Mendes pole näitlemisest täielikult loobunud, kuid on viimastel aastatel oma rollide osas väga valiv ja veedab aega pigem oma laste seltsis. "Pean nüüd oma lastele eeskujuks olema," on ta öelnud.

4. Emma Watson

Emma Watson on teinud aastate jooksul näitlemisest mitu pausi, ühe näiteks sellepärast, et ülikool lõpetada. Fännid kartsid, et Watson on näitlejakarjäärist täielikult loobunud, kuid tema avalike suhete juht kinnitas vastupidist.

5. Ryan Gosling

2013. aastal ütles Gosling intervjuus, et ta näitleb liiga palju: "Olen kaotanud perspektiivi, mida ma teen. Arvan, et on hea võtta paus ja aru saada, miks ma seda teen ja kuidas." Gosling hakkas erinevatest filmiprojektidest taas osa võtma 2015. aastal.

6. Matt Damon

Damon ütles 2016. aastal Today Show's, et võtab näitlemisest aastaks ajaks pausi ja seda pere nimel. Ta oli just järjest teinud neli filmi ja ta pere oli temaga kõikjal kaasas käinud.