Kostüümikunstnik Mare Raidma: esmakordselt karjääri jooksul pidin võttesse minema näitlejatele kostüümiproove tegemata

Suur osa kostüümikunstniku tööst on ettevalmistus, sest tuleb võimalikult palju ette ära teha, et võtteplatsil kõik sujuks. “Esiteks garderoobi koostamine, kus arvestada tuleb sellega, et loo arenedes võib karakter muutuda ja seega ka nii-öelda tema rõivaste valik. Siis kostüümiproovid kõrvalosatäitjatega nii Tallinnas kui Soome näitlejatega ka Helsingis,” räägib kostüümikunstnik. Võtteplatsil tuli kogu ettevalmistus teoks teha. Õnneks olid Marel võtete ajal abikäed, kes aitasid näitlejatel ümber riietuda, neid soojendada, mõnda asja parandada või välja vahetada. Proovikiviks oli Mare jaoks see, et koroona tõttu katkestatud ettevalmistuse pärast tuli võtetega paralleelselt ka uute projektide kostüümikomplektidega tegeleda. “Tegin jooniseid ja andsin tellimusi sisse, kui oli vaja midagi spetsiaalselt õmmelda või butafooril valmistada. Näiteks “Mädaõuntele” Soome politseimundrite järeletegemiseks sai lausa luureagent saadetud Soome Politsei muuseumisse fotosid tegema ja esemeid mõõdistama,” lisab Mare. Kostüümikunstnikul on võtetest ainult positiivsed muljed ja mälestused. “Kuigi võttegraafik oli äärmiselt tihe, oli produktsiooni töö organiseerimine ja tugi väga tasemel. Kostüümiosakonda kuulusid oskajad tegijad ja toredad kaaslased,” räägib Mare.