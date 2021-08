Näitlejatest geeniused: Hollywoodi staarid, kel on üllatavalt kõrge IQ

Kui mõtled James Franco peale, tuleb silme ette tõenõoliselt ka Seth Rogen, kellega koos on tehtud tobedaid komöödiafilme, mille sisus domineerivad narkootikumid ja mitte kõige intelligentsemad naljad. Tegelikult on Franco omamoodi geenius ja tema IQ on 130. UCLA, Columbia ülikool, NYU, Brooklyni kolledž, Warren Wilsoni kolledž, Yale — need on kõik koolid, kus Franco on käinud. Kui ta käis UCLA-s võttis ta 62 ainepunkti ühes semestris, kui tavaliselt võetakse 19. Viimastel aastatel on Francot saatnud seksuaalse väärkohtlemise süüdistused erinevatelt naistelt.