HÕFF kuulutas välja tänavuse filmikava

„Aasta oodatumaid õuduskomöödiaid,” ütleb USA režissööri Travis Stevensi „Jaakobi naise” kohta HÕFFi juht Helmut Jänes. Film, mille peaosas on armastatud scream-queen Barbara Crampton, on viimaseid lisandusi festivali kavva. Tänasest on avalik kogu HÕFFi programm ja lahti läheb piletimüük.