ARVUSTUS | Korduvkasutatav film ühekordseks vaatamiseks

“I’m Your Woman” on tüüpiline hädaohuga silmitsi seisva naispeategelase temaatikale üles ehitatud põnevik, mille kangelane Jean (Rachel Brosnahan) on sunnitud enda ja oma beebi turvalisuse huvides pagendusse asuma.Selle põhjuseks on tema kriminaalist abikaasa Eddie (Bill Heck) ja viimase kolleegide vahel aset leidev verine tüli. Nagu taoliste filmide puhul tavaks, kujuneb algselt hirmunud ja abitust naisterahvast sammhaaval toimuvast sotti saades lõpuks kogu kaose likvideerija ja korra taastaja.



Paralleelid siin käsitletava filmi ja üheksakümnendate made-for-television krimidraamade vahel ei ole pelgalt stiililised. “I’m Your Woman” ja tema lugematud televisiooni tarbeks vändatud eelkäijad on mõeldud lihtsa vaevaga ja odavalt imiteerima kinolevi kassahitte ning nende edu laineharjal surfates olema mingi konkreetse sihtgrupi ootusi piisavalt rahuldav ühekordne meelelahutus, mille aluseks on korduvkasutatavad süžeeliinid väiksemate perioodiliste ripplõppudega enne suurt finaali.

Režissöör Julia Harti jaoks on “I’m Your Woman” alles neljas täispikkfilm. Selles kaasategevate näitlejate seast ei leia samuti laiemale publikule tuntud nimesid. Küll on aga vähetuntud näitlejad ja karjääri alles käimalükkav režissöör justkui loodud lihtsa valemiga tehtavale made-for-tv filmile. Kuna kinolevis mitteringlevate filmide teenitav kasum ei ole suur, on nende tootmiseks kulutatavad ressursid samuti selle võrra väiksemad, mistõttu on televisiooni või mõne voogedastusplatvormi tellitud filmid heaks riskivabaks hüppelavaks noortele filmitegijatele. Kuniks aga kinosaali suurelt ekraanilt saadud elamus magamistoas läpakast saadule veel silmad ette teeb, jäävad voogedastusplatvormide põhitoodanguks ikkagi seriaalid.