Riho Undi animafilm võitis mainekal festivalil kaks auhinda

Animafilm võitis ühe peaauhindadest, sai parima animafilmi tiitli ja lisaks ka auhinna parima animatsiooni eest (Best Animation or Animated Sequence).

Hinnaliseks teeb auhinna see, et võit tuli Ameerikas, kus teadupärast on populaarsem 3D animatsioon ning nukuanimatsioon on rohkem nišitooteks jäänud.