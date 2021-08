Vaata kava! Tartuffi filme saab vaadata ka veebikinos

Esmaspäeval Tartus algava festivali virtuaalsete seansside piletid on müügil alates tänasest.

„Kuna COVID-19 levik on taas tõusuteel ja me peame olema ettevaatlikud, siis selleks, et kõigil filmihuvilistel oleks võimalik turvaliselt festivalist osa saada, esitleme PÖFFi veebikinos väikest valikut meie kavast,” ütles Tartuffi juht Kristiina Reidolv.

Kokku jõuab Elisa veebiplatvormil Elisa Stage tegutseva PÖFFi veebikino ekraanile kuus Tartuffi linateost, mida on võimalik vaadata üle terve Eesti.

India režissööri Prithvi Konanuri sotsiaalses draamas „Kus on Pinki?” läheb kaduma kaheksakuine beebi, tõstatades India ühiskonnas valusa teema, milleks on laste varastamine ja müümine. Hispaania draama „Kärgatus” režissööri Ainhoa Rodríguezt lummavad Lõuna-Hispaania kolkakülade naiste eepilised lood, mis on välja kasvanud patriarhaalsest keskkonnast. Norra lavastaja Charlotte Blomi draamakomöödia „Diana pulmapidu” jälgib lapse silmade kaudu tema vanemate kooselu, kus tõusud vahetuvad mõõnadega ja pisarad naeruga.

Dokumentaalfilmidest on kavas Itaalia režissööri Francesca Mazzoleni „Punta Sacra” – värvikas lugu Rooma külje all tegutsevast illegaalsest kogukonnast, India režissööride Rintu Thomase ja Sushmit Ghoshi „Tulega kirjutades”, milles ühiskonna kõige madalamast kihist pärit India naisajakirjanikud võitlevad sule ja kaameraga ebaõigluse vastu, ja USA režissööri Rodney Ascheri „Viga maatriksis”, mis uurib, kas meie elu on tõesti simulatsioon – nagu kultusfilmis „Matrix”.

Üksikpilet maksab kuus eurot, mitmekesi vaatamise pilet 11 eurot. Filmi saab hakata vaatama kohe pärast selle Tartu seansi lõppu ja pilet kehtib kuni 11. augusti hilisõhtuni. Kõigil mängufilmidel on eestikeelsed subtiitrid. Filmid on kättesaadavad ainult Eestis.

2.–7. augustini toimuv Tartuff on Baltimaade suurim vabaõhufilmifestival, mida korraldab Pimedate Ööde filmifestival koostöös Tartu loomemajanduskeskuse ja Tartu filmifondiga.