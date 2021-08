VAATA | Milline aktsent! Avaldati Lady Gaga "House of Gucci" esimene treiler

"House of Gucci" räägib Patrizia Reggianist (Lady Gaga) ja sellest, mis järgnes, kui ta korraldas oma endise abikaasa Maurizio Gucci (Adam Driver) mõrva. Film põhineb 2001. aastal kirjutatud raamatul "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", mille autoriks on Sara Gay Forden.