Tartus avatakse täna armastusfilmide festival

Kell 22 Raekoja platsil algaval tseremoonial esinevad AHHAA teadusteater ja tsirkuseartist Maarja Roolaht. Avamine on inspireeritud festivali alateemast, milleks tänavu on "Teadus". Esilinastub Rao Heidmetsa eksperimentaalne lühianimafilm „Kood”, mis näitab, kuidas rahvatants on meie geeniahelasse sisse kodeeritud.