ARVUSTUS | Kogupereversioon võitlusest inimkonna säilimise nimel

”The Tomorrow War” vändati Paramount Picturesi poolt ja oli algselt mõeldud kinolevi jaoks, kuid meelelahutussektori peapeale pööranud Covid-19 tõttu otsustas Paramount filmi õigused müüa Amazonile. Filmi stsenaarium on kompott erinevatest ära proovitud populaarsetest ulmesüžeedest. Peategelane Dan Forester (Chris Pratt) on keskkooli bioloogiaõpetaja, kes koos teiste värvatutega peab rändama kolmkümmend aastat tulevikku, et seal aidata tulnukate vastu sõda kaotamas olevat inimkonda. Kuna tuleviku inimesed on viimases hädas ja neid on alles vaid umbes viissada tuhat, värvatakse tulevikusõtta ka tavakodanikke, kelle missioonile film peamiselt keskendubki. Tundmatu vastase vastu pea ees sõtta saadetud tsiviilisikud meenutavad kohati totra huumoriga linateoses kadette “Police Academy” filmidest, kes esmalt oma saamatusega asjad ainult halvemaks teevad, kuid lõpuks jõuvarud koondades pahadele ikkagi koha kätte näitavad.

Paralleel “Police Academy” kadettidega võib olla tegijate poolt täiesti taotluslik, kuna “The Tomorrow War” pakub veel mitmeid märksa selgemaid viiteid filmidele nagu “Alien”, “The War of the Worlds”, “Bill & Ted’s Excellent Adventure”, “The Thing from Another World” ja teised. Chris Pratti tegelast näeme muuseas ütlemas ka kohandatud versiooni Arnold Schwarzeneggeri kuulsast “I’ll be back” one-linerist “The Terminatoris”.

Kusjuures Arnold on päris elus Pratti äiapapa. Filmis mängib Pratti abikaasat Betty Gilpin ja tema tütart tulevikus kehastab hinnatud seriaalist “The Handmaid’s Tale” tuntud Yvonne Strahovski.

“The Tomorrow War” ei oma žanrit defineeriva ulmefilmi väärtust, vaid on lihtsalt talutav meelelahutus, mida hoiavad üleval head naljad ootamatutes kohtades ja perefilmile omane südamlikkus, mis ilmselt tuleneb sellest, et režissöör Chris McKay on varasemalt töötanud enamjaolt animafilmidega nagu näiteks “The Lego Movie”. Kaasa aitab ka Chris Pratti füüsilisest muutumisest hoolimata tema näitlemises siiani paiguti äratuntav vana hea “Parks and Recreationi” Andy Dwyer. “The Tomorrow War” olekski nagu Andy märg unenägu kangelaslikust maailmapäästmisest, mis töötab kõige paremini kui seda võtta austusavaldusena eelnevalt nimetatud klassikale või nende kogupereversioonina.