FOTOD | Tartuff avati teadusteemalise sõuga: toole on tavapärasest poole vähem

Esinesid AHHAA teadusteater ja tsirkuseartist Maarja Roolaht. Avamine oli inspireeritud festivali alateemast, milleks tänavu on teadus. Esilinastus Rao Heidmetsa eksperimentaalne lühianimafilm „Kood”, mis näitab, kuidas rahvatants on meie geeniahelasse sisse kodeeritud.

Kõik Tartuffi filmiseansid on tasuta. Athena keskuses toimuvatele dokumentaal- ja lastefilmide seanssidele pääsevad ainult need vaatajad, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või esitavad negatiivse testitulemuse. Kohapeal on võimalik teha kiirtesti.