Sarja "Mädaõunad" kunstnik Kristina Lõuk: olen tööloom — ma lihtsalt ei oska põnevatele töödele ei öelda

Kristina on kunstniku ja kostüümikunstniku tööd teinud üle kümne aasta, mille jooksul on tal vaba aega olnud üsna vähe. “Olen töönarkomaan: ma lihtsalt ei oska põnevatele töödele ei öelda. Viimaste aastate jooksul olen siiski arenenud ja endale isegi paar hobi leidnud, näiteks ronimine, ballett ja veespordialad,” räägib Kristina. See suvi on tal möödunud kiirelt ja töiselt, kuid õnneks on jäänud aega ka natuke suve nautida. “Tervise koha pealt on siiani hästi läinud ja õnneks olen koroonast pääsenud. Ka kõik muud viirused on minust eemale hoidnud,” tõdeb Kristina.