Tartuffi lõpetab Tartu-teemaline üllatusfilm

Gunnar Neeme joonistuste ja Bernard Kangro luuletuste põhjal valminud 8-minutiline lamenukkfilm on pühendatud Tartule, olles kummarduseks sellele igavese nooruse linnale.

Esimese Tartust tehtud animafilmina näitab see Tartu olulisust tuhandete vaimuärksate linlaste eluloos.

„Üks maapoiss tuleb elama linna, kus elu pakub talle põnevust ja romantikat. Noore mehe eneseleidmise tee kulgeb armastuse radadel ekseldes, tuues kaasa nii kurbust kui rõõmu. Nagu ikka seal, kus nooruse naivism kohtab elutarkuse nukrat ilu. Sest selline on Tartu, linn, kus iga salapärase akna taga keegi alati ootab kedagi,” võtab selle sisu kokku sünopsis.

Filmi tegi Kõrgema Kunstikooli Pallas tudeng Joosep Sepp, kellele see oli diplomitööks. Idee pärineb Indrek Mustimetsalt, stsenarist oli Peep Pedmanson, helilooja Ardo Ran Varres ja produtsent Kristel Tõldsepp. Filmi tellis Tartu linn, toota aitasid Kõrgem Kunstikool Pallas, Korp! Ugala, Tartu Filmifond ja A Film Eesti.

Tartus sündinud Gunnar Neeme (1918–2005) oli väliseesti kunstnik, kes joonistas eksiilis mälu järgi umbes 60 Tartu pilti, mis on hoiul Tartu linnamuuseumis ja on ka selle filmi aluseks. Tartlane oli ka Bernard Kangro (1910–1994), kes kirjutas paguluses kuueköitelise Tartu-teemalise romaanisarja, nn Tartu-tsükli, mille esimest osa „Jäälätted” on peetud eesti proosa kõige poeetilisemaks Tartu kujutuseks.