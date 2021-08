TREILER | Vanameister tagasi sadulas! 91-aastane Clint Eastwood särab uue filmi peaosas

Clint Eastwood mängib tulevas filmis Mike Milot, kes on auhinnatud hobusearetaja. Pärast naise ja lapse kaotust vaevleb ta alkoholismi ja depressiooni küüsis. Lõpuks läheb ta tööle vana ülemuse juurde, et tuua alkohoolikust ema juurest koju tema poeg. Tema teekond osutub aga keerulisemaks, kui ta esialgu arvata oskas ning see sunnib teda enda sisse vaatama ja oma traumadega tegelema.