Jonas Tauli debüütfilm „Üks imeline mees“ võitis rahvusvahelisel filmifestivalil peaauhinna

Filmi kohta öeldi nii:

Jonas Tauli kirjutatud ja lavastatud suurepärane lühifilm toob esile kaks aspekti. Esiteks selle minimalistliku esteetika koos narratiiviga, mis on sama eriline, kui filmi peategelanegi. Hästi on ära kasutatud animatsiooni võimalusi, et lihvida lavastust kuni viimse millimeetrini. Meenutab veidi Wes Andersoni tööd, kuid hästi eristuva esteetikaga – Taul on valinud vaid musta ja valge värvi. Teiseks aspektiks on filmi filosoofiline, intellektuaalne sügavus. Hindan tema seikluslikku mõtisklust selle üle, mis tähendab elada. Tulemus on üks emotsionaalsemaid, mida olen nukufilmi animatsioonis näinud.

Festival toimus 27. juulist kuni 2. augustini Argentiinas, Buenos Aireses ja see on ainus nukufilmide festival Lõuna-Ameerikas. Festival pakub peale filmiprogrammide ka audiovisuaalset haridust ja koolitust ning edendab selle žanri arengut, levikut ning taset, kaasates oma seminaridele, konverentsidele ning töötubadele nukufilmi spetsialiste erinevatest maailma paikadest.

„Üks imeline mees“ on film eksistentsialistlikust vastusest Suurele Küsimusele inimkonna egost ja vajadusest elada kooskõlas loodusega.

Filmi sünopsis: on olemas üks omapäraselt eriline mees, või vähemalt teda ümbritsev maailm määratleb teda omapärasena ja erilisena. Tal on fantastilisi oskusi, ebaloomulik andekus, tema suhtes võiks isegi kasutada sõna geenius, siiski, midagi temas on rahutu. Suured küsimused haaravad ta täielikult ja viivad kohta kus ta ei suuda enam muud teha, kui kõigest loobuda, et leida seda, mis temale ja muule loodusele tõesti väärtust pakub. Ja lõplikult ka rahu.