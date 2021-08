TLC saate "Minu elu ülekaalulisena" osaline suri kõigest 30-aastasena

Saatesarja kaheksandas hooajas pihtis Krasley, et probleemid toitumise ja kehakaaluga algasid juba varases lapsepõlves, mil ta pidi rinda pistma isapoolse verbaalse ahistamisega ja otsis seetõttu toidust lohutust. 10-aastasena kaalus ta juba 70 kilogrammi, keskkooli lõpuks ületas kaalunumber juba 200. Episoodis oli juttu ka tema naisest Bethist ja sellest, kuidas tema kehakaal nende kodust elu mõjutab.

Krasley ametlikku surmapõhjust pole avaldatud, kuid paar nädalat tagasi postitatud TikToki videos jagas ta oma jälgijatega, et tal on salapärane haigus ning ta jalad valutavad ja käed on tuimad.