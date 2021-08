ARVUSTUS | Ulmefilmide kuldaja retsepti järgi valminud hilisõhtune maiuspala

1950ndaid võib ulme- ja tulnukafilmide tippajaks pidada mitmel põhjusel: käimas olnud külm sõda ja sellega kaasnenud tehnoloogia kiire areng sütitas inimestes fantaasiaid kaugetest külalistest ning utoopilistest tulevikuühiskondadest. See omakorda toitis filmitegijaid ideematerjaliga ja kohustas neid publiku huvi antud teemade vastu rahuldama nende kinolinal kujutamisega. Kuna tolleaegsete eriefektide jaoks olid paljud ulmefilmide ideed selgelt liiga suured, keskenduti rohkem vaataja enda kujutlusvõime töölepanemisele. Nimetatud põhjusel teevadki selle ajastu ulmežanri filmid nagu näiteks “The Day the Earth Stood Still” või “The Thing from Another World” senini hilisematele efektipõhistele rivaalidele ja uusversioonidele tuule alla.