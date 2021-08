Kinod taas piirangute tõttu raskes seisus: esinenud on ebameeldivaid situatsioone

"Kuna nõue on värske ja kommunikatsiooniks on väga vähe aega olnud, siis loomulikult on ette tulnud ebameeldivaid situatsioone. Inimesed helistavad ja paluvad abi, kuidas ja mida nad peaksid tegema, et kinno pääseda. Segadust on nii tingimuste kui ka sertifikaatide tegemise ja tõendamisega," räägib Forum Cinemase programmijuht Tõnis Lõhmus.