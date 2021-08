124. Kinoveebi Jututuba | Mida vaadata tänavusel HÕFF-il?

"Kinoveebi Jututoa" 124. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Don't Breathe, Woodstock 99: Peace Love and Rage, What If?, Kariibi mere piraadid jpm.)

0:00 Kuulajate kommentaarid

11:55 29. saatejuhtide kuulajamäng

32:09 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud? (Don't Breathe, Shazam! , Trollhunter, Splice, A Brilliant Young Mind, Travelling Salesman, The Man Who Knew infinity)

1:32:05 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud? (Pirates of the CaribbeanI ja II, Suicide Squad, Small Town News: KPVM Pahrump, Woodstock 99: Peace Love and Rage, What If…?, Don't Breathe, Shaman King, John Oliver, The Prince, Rick and Morty, Ted Lasso)

2:17:28 Anname hinnangud uutele kinofilmidele: Ainult loomad, Kaunimad aastad, Suitsiidisalk: Uus missioon, Vabamees

2:52:13 Mida vaadata tänavusel HÕFFil?

3:06:68 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?

