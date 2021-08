PÕHJALIK ÜLEVAADE | Mida tänavusel HÕFFil vaadata?

Teist päeva võib jätkata alles 19:00 kui algab "Sanderi õuduste tund", mis neljast lühifilmist ja lühifilmide kassetist koosnev Mart Sanderi uus filmivalimik. Seal pakutakse neli lugu - "Marzann"a", "Vaikusetu", "Ryan Reynolds Killed Me" ja "Duubel 13". Kohe peale seda on Eesti filmi esilinastus "Rikutud hing. Viirus" , mis räägib transnaise ja naise armastusest viiruse tagajärjel lagunenud ühiskonnas. Apokalüptilises maailmas valitseb üht piirkonda jõuk, kes tahab seda armastust lõhkuda. Siin kohal ka filmi autorid: Susanna Šmjanov, Harly Kirsipuu, Toomas Aria, Wilfred (Ole) Parmas, Juhan Rodrik, Helen Kõpp , Marelle Vaino, Merike Roosileht ja Andres Renke.

Reede hilisöösel 00:30 on tasuta õuekinos pakkumisel "Tammy ja türannosaurus Rex" ning suures saalis 00:45 "Isadepäev" . Need mõlemad linastuvad ka veebikinos, seega ei pea muretsema kui midagi nägemata jääb või aeg liiga hiline. Laupäeva hommikul kell 12:30 tasub alustada Brasiilia õudusfilmiga "Õudustäratav" (Macabre) , mis põhineb tõsielulistel sündmustel väikesest Brasiilia külakesest, kus leiavad aset sõnaseletamatult jäledad mõrvad, mis viitavad nekrofiiliale ja kannibalismile.

Reede õhtul 22:15 on hea jätkata tasuta õuekinos Rasmus Merivoo filmiga „Kratt” , millel on Haapsalu esilinastus. Loo keskmes on nutisõltlastest lapsed, kes saadetakse maale vanaema juurde päriseluga tutvuma. Lapsed ei viitsi tööd teha ja meisterdavad krati, peale mida elu alevis võtab uued tuurid. Kes "Kratti" vaatama ei saa minna, siis 22:30 on suures saalis Lõuna-Korea "Päästa meid kurjast" (Deliver Us From Evil) , kus erruläinud eriagent ja nüüd palgamõrtsukana elatist teeniv In-nam, kes on ennast peaaegu põhja joonud, saab elus uue sihi, kui röövitakse tema väike tütar. Filmi lavastaja Hong Won-chan (“Kontor”) on varem kirjutanud stsenaariumi selle sajandi stiilsemateks trilleriteks peetavatele Korea filmidele “Tagaajaja” (2008), “Kollane meri” (2010) ja “Mõrva ülestunnistus” (2012).

Kuna festivali kavas on ligemale 30 pikka õudus-, ulme ja põnevusfilmi koguni viielt kontinendilt, lisaks mitu lühifilmide kogumikku, siis teen kiire ülevaate, mida võiks või peaks vaatama Haapsalus kohal olles, sest mitte iga film ei ole saadaval veebikinos. Kindlasti tasubki alustada „Psycho Goreman” nimelisest veidrusest, kus õde-venda Mimi ja Luke leiavad oma aias kaevates maagilise kivi, millega vallandavad peatamatu tapjatulnuka. Kiviga, mis on tulnuka lõpmatu jõu allikas, sunnivad nad koletise, kellele Mimi paneb nimeks Psycho Goreman, alluma oma kõikidele tahtmistele, olgu selleks pereliikmete piinamine või bändiliikmeks saamine.

Tähelepanelik märkas, et laupäeval on keset päeva pikem auk. Sealolevad filmid on olemas ka veebikinos, kuid kui juba Haapsalu Kultuurikeskuses olla, siis võib pilgu peale visata filmidele "Rüvetamine" (14:45, suures saalis) ja "Maga" (18:15, suures saalis). Esimene neist on ehmatav, sürreaalne ja hüpnootiline linateos ja see on üks tänavuse festivali kõvemaid pähkleid, mida pureda.

Teine on pühholoogiline õuduspõnevik “Maga” on Michael Venuse esimene pikk õõvalugu, mis jätkab Saksa-Austria parimate õudusfilmide traditsioone, olles parajaks maiuspalaks neile, kes on nautinud Ari Asteri loomingut või ka “Hiilgust”.

Laupäeva õhtul 22:30 jõuab publiku ette esimest korda Toomas Aria „Õiglus 2", mis räägib korrumpeerunud politseinikust, kes aitab narkoärikatel vanglast põgeneda. Päeva saab öhe saata 00:15 algava ekstreem-õudusega "Põrgu nägemused. Režissööri versioon", mis on kui luupainajalik unenägu kinni peategelase Saša hullumeelses alateadvuses, kus domineerivad surm, nekrofiilia ja lagunevad inimkehad.

Viimasel päeval saab võtta veidi rahulikumalt. Kell 12:00 alustab "Koputus", mis on pingeline näide igapäevaõudusest ja õudusest, mis tuleneb sellest, et naisi ei usuta. Kohe peale seda, kell 14:00 suures saalis on "Hirmutis", mis on ehe lugu autsaiderist külaravitsejast, kes imeb nagu käsn inimeste seest haigusi välja, loovutades sellega iga kord ka tükikese omaenese elujõust.

Ja viimaseks palaks võiks sobida kell 16:00 "Jaakobi naine". Anne Fedder on olnud 30 aastat truu oma pastorist abikaasale Jaakobile, hoides end alati ja igal pool tagaplaanil. Üks deemonlik kohtumine ja ihadele järeleandmine mõjub Anne´ile vabastavalt, muutes ta enesekindlaks ja seksuaalseks naisterahvaks, kes tundub muutuvat tasapisi… vampiiriks.

Eelnev on muidugi lihtsalt soovitused ja maitse on inimestel erinev. Eesmärgiks oli vaadata filmikava selliselt, et järgmisel nädala veebikinost (filme saab PÖFFi veebikino vahendusel vaadata 15.–22. augustini üle terve Eesti) häid palasid otsides ei peaks kurvastama, et mõni oodatud või lemmik on puudu.

Häid filmielamusi!