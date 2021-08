ARVUSTUS | HÕFFi avafilmiks olnud kummikostüümide "Psycho Goreman" on positiivne üllatus

Suurepäraselt kirjutatud film ei karda mitte midagi — eksida, olla toores või totaalselt halb. Publikuna oli hea istuda ja lihtsalt nautida puhast armastust žanri ja filmitegemise vastu.

Narratiivi keskel on õde-vend Mimi ja Luke, kes leiavad oma aias kaevates maagilise kivi, millega vallandavad peatamatu tapjatulnuka. Kiviga, mis on tulnuka lõpmatu jõu allikas, sunnivad nad koletise, kellele Mimi paneb nimeks Psycho Goreman, alluma oma kõikidele tahtmistele, olgu selleks pereliikmete piinamine või bändiliikmeks saamine. Kui galaktika teises servas avastatakse, et monstrum on valla pääsenud, täitub hubane äärelinn kõikvõimalike olenditega, kelle ainus eesmärk on saada kätte maagiline kivi ja lõpetada inimkonna eksistents.

Esimene soovitus siin on vaadata filmi treilerit, sest see on annab päris hea ülevaate stiilist ja tunnetusest, mida terve 94 minutit pikk teos pakub. Kui treiler on meelitav, tõmbab tähelepanu ja tekib soov rohkem teada saada, siis on hea aeg soovida palju õnne — olete endast avastanud HÕFFi külalise.

Esimene asi, millest ei saa mööda vaadata, on värvilised kummikostüümid, otse 80ndate b-filmide universumist. Olgem ausad — see on nagu “Power Rangersi” R-reitinguga kõrvallugu, kus peale märuli, võitlusstseenide, dialoogide, kostüümide ja muusika kopeerib ka stiili. Ja see pole negatiivne võrdlus — ainult positiivne.

Film sünnib ja sureb Mimi (Nita-Josee Hanna) karakteri läbi, kes tegelikult seob kõike. Tema iseloom on tahtlikult üle võlli vastik, kuid vajalik, et luua Psycho Goreman. Nite-Josee on minu jaoks tundmatu nimi, kuid pean kiitma noort näitlejat, et sedavõrd veidra rolli nii vabalt ära tegi.