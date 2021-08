ARVUSTUS | "Õudustäratav" tuletab meelde, et inimene on tõepoolest see kõige suurem koletis

Filmi peategelane on sõjaväepolitsei seersant Teo, kelle ülesandeks on mõrvaseeria lahendada ning tuua tapjad elusana õigluse ette. Üleshituselt on tegemist võika detektiivilooga, kus publik on salapärasest mõrvarist paar sammu alati maas, nähes tagajärgi. Suurepärane stsenaarium toidab filmi hästi, mis eriti paistab silma imelise visuaalse lahendusega. Paigalolevad suured võtted Brasiilia fotogeenilistest mägedest, mängimine valguse, udu ja varjudega, on kõik operaator Azul Serra meistritöö. Kõik see ilu siiski tundub kurjakuulutav ja pidevalt on tunne, et oht on kusagil lähedal, üle künka või järgmise mäe taga.

Suurimad probleemid filmi juures on liigselt seletav dialoog, mis tihti on pandud ainult pealtvaataja või kohatäite jaoks, ilma konkreetse sisulise elemendita. Teine põhiline mure on tempo — uurimine on liiati aeglane ning visuaalne šokielement jääb ainult ühe vägivaldse vägistamisstseeni tasemele. Ülejäänud õudus on taustal, läbi lugude ja inimeste, kus meie kui publik, näeme ainult seda tulemust.

Seega teeb ekraanil oleva vägivalla vältimine sellest pigem müstilise trilleri kui õudusfilmi, kuid kvaliteetfilmi igal juhul. Filmis on esindatud tugevad psühholoogilise draama elemendid ning mitu erinevat elulist õuduslugu, mida lavatsaja Marcos Prado oskuslikult vahendab. Teemapüstitus ei jää mõrvade ja nekrofiilia juurde, vaid liigub ka vere- ja lastepilastuse mustale maastikule, kus suuremad tõed on läbi dialoogi ja vihjete, mitte otsese väljaütlemise.