INTERVJUU | Transnaine Susanna Smanjov oma filmist "Rikutud hing. Viirus": kõik on meelega tehtud. Film ongi nii disainitud

"Praegu ma teen õudusfilmi "Nõiad otse põrgust". Me kolme päevaga kaevasime hästi suure pentagrammi, mille me põlema panime. Olime seal keskel ja siis tegime igavese elu rituaali. Mina ja Helen oleme kaks nõida, kelle juurde ühel päeval tuleb üks kamp, kelle auto läks katki. Me võtame nad vastu, kuid siis nad kogemata tapavad Heleni ära. Kuna vangi minna ei soovi, siis nad tapavad ka minu ära, poovad mind ülesse." jutustab Susanna. "Kuna me tegime igavese elu rituaali, siis me tõuseme hauast üles ja hakkame kätte maksma!". Ta ise loodab, et uus film saab valmis kevadeks.

Siia juurde mainin ära, et peale filmi räägitud osas öeldi, et "Rikutud hing. Viirus" saab ka teise ja kolmanda osa, kus teises on viirusest tekkinud zombid ja kolmandas osas minnakse Tšernobõli.