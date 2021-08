Märulikomöödia „Rannavalve“ – mis on sarjaga võrreldes muutunud?

Huumor ja märul

Sarnaselt sarjale on ka film täis seksikust ja kriminaalseid seiklusi, kuid nüüd on kõvasti vürtsi juurde keeratud. Laste vastutustundliku meediatarbimise eest hoolitsev veebileht Common Sense Media hoiatab, et erinevalt 90ndate sarjast on filmis palju rohkem vägivalda, surnukehi ja vandumist. Küllaldaselt on huumorit teravmeelsetest repliikidest toorete jackassilike naljadeni. Kõvasti rohkem on ka märulit ja eriefekte. Õnneks pole muutunud silmailu ehk filmist ei puudu seksikad naised ja mehed. „Rannavalve“ film on R reitinguga ehk alla 17-aastased seda täiskasvanud saatjata näha ei tohiks.