ÜLEVAADE | Daniel Craigist Sandra Bullockini! Kui palju teenivad Hollywoodi staarid?

Daniel Craig teenib 2022. aastal linastuva "Knives Out" järje eest 100 miljonit dollarit. Dwayne Johnson teenib tulevas Amazoni filmis "Red One" osalemise eest 50 miljonit dollarit. Will Smithi palgaks novembris kinodesse jõudva "King Richardi" eest on 40 miljonit dollarit. Sama summa teenis Denzel Washington "The Little Thingsi" eest. Leonardo DiCapriole maksti filmi "Don't Look Up" eest 30 miljonit dollarit, samas filmis osalenud Jennifer Lawrence sai oma rolli eest 25 miljonit dollarit. 30 miljonit dollarit teenis Mark Wahlberg "Spense Confidentialis" osalemise eest. 20 miljonit dollarit teenivad tulevate filmide pealt Ryan Gosling (The Gray Man, 2022), Sandra Bullock ("The Lost City of D" aprill 2022), Chris Hemsworth ("Thor: Love and Thunder", mai 2022) ja Brad Pitt ("Bullet Train", aprill 2022).