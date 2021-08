ÜLEVAADE | Kõige kõrgemalt tasustatud telenäitlejad teenivad miljon dollarit ja enamgi vaid ühe episoodi eest

Skandaalne Charlie Sheen pani ühe episoodi "Two and a Half Men" filmimise eest taskusse 1.8 miljonit dollarit. Kui Sheen seriaalist välja kirjutati, asus tema asemele Ashton Kutcher, kes teenis ühe episoodi eest vaid 775 tuhat dollarit. "Everybody Loves Raymond" peategelase fikseeritud palk ühe episoodi eest oli 1,725 miljonit. 11 hooaega väldanud "Frasieri" näitleja Kelsey Grammer teenis ühe osa eest 1.6 miljonit dollarit, Tim Allen "Home Improvementi" eest 1.25 miljonit.