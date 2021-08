TREILER | Caitlyn Jenneri emotsionaalne eluloodokk jõudis Netflixi

Olümpiavõitjast kümnevõistleja Caitlyn Jenner võitis mehena mitmeid auhindu-medaleid üle maailma ja on tuntud ka kui Kris Jenneri endine abikaasa, Kylie ja Kendall Jenneri isa. Teistest suhetest on tal veel neli last: Brody, Brandon, Burt ja Casey.