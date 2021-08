Näitleja Ott Aardam kuumalaine ajal võtetel: ei tekkinud väga seda tunnet, et saaks vaid mere äärde

Ott mängib “Reeturi” teises hooajas uurija Raimond Tanki, kelle põhieesmärgiks on kätte saada reetur. “Tal on tugev kõhutunne ja ta saab päris kiiresti aru, kus on midagi valesti, aga ta ei oska alati käia korrektset rada, et eesmärgile jõuda. See valmistab talle nii mõnelgi korral tuska, et asju tuleb ajada täpselt eeskirja järgi,” kirjeldab Ott oma tegelaskuju. Näitleja sai rolli läbi pakkumise, millele ta kaua vastust nuputama ei pidanud. “Olin esimest hooaega näinud ja see oli sümpaatne ning pärast kolme esimese episoodi stsenaariumi läbi lugemist ma kaua ei kõhelnud,” ütleb Aardam. Uurija rolli sisseelamiseks aitasid kohtumised Oti peamise partneri Erki Lauri ja režissöör Ove Mustinguga. “Arutasime läbi kõik stseenid ja selle, mis tegelasi veab. Suureks abiks on ammendamatu YouTube, kus endised FBI ja KGB agendid lahkesti mingit osa oma kogemusest jagavad. Meie oma spioonilood on ka päris hästi dokumenteeritud nii politsei vaatevinklist kui ka sissekukkunud luurajate poolt, kes on kaamera ees üllatavalt avameelselt pihtinud,” räägib Ott luuraja rolli enda omaks tegemisest.

Kogu võtteperiood on andnud Otile hea põhjuse, et uurijate, spioonide ja poliitikute mõttemaailma süüvida. “Minule oli see esimene kord mängida uurijat ja just psühholoogilisest aspektist on see tõesti põnev — püüda mõista, kuidas need inimesed mõtlevad, palju nad välja näitavad seda, mida tegelikult mõtlevad, palju tohivad näidata, kust see muutub neile endale ohtlikuks ja kuidas nad mõjutavad inimesi rääkima seda, mis neil vaja teada. See on maailm, mis märkamatult toimib ja sellest kuuleme tavaliselt vaid siis, kui mõni aastaid salajasi dokumente pildistanud mees vahele jääb. Tegelikult aga toimuvad sellised asjad igapäevaselt,” mõtiskleb näitleja päriselu spioonidest. Võtteplatsil puutus Ott kokku eriüksuslastega ning nende varustusega, mis avas tema jaoks veelgi rohkem tavainimese jaoks peidus olevat maailma. “Oli hämmastav kui palju võib üks inimene endale külge riputada relvi ja muid abivahendeid ning et on olemas ühekordsed käerauad ja keraamilised kuulivestid. Põgus sissevaade sellesse, kuidas need mehed mõtlevad — see oli vägagi huvitav,” räägib Aardam õhinaga.