FOTOD | Vaata, kui palju sarnanevad omavahel "Siin me oleme" ja "Suvitajate" tegelaskujud!

Sohvia Veski (Kaire Vilgats) – 43-aastane lopsakas ja võimukas linnanaine, tõusikliku loomuga ja väga mures selle pärast, mis temast arvatakse – mulje on peamine! Ta käitub nõnda, nagu kuuluks kõrgklassi, tõelise eliidi hulka, on edev ja turtsakas. Sohvia on harjunud oma meest ja poega kantseldama ja talle valmistab tuska, et tema noorem õde Erna tema ees piisavalt ei lipitse. Sohviale meeldivad head toidud, kallid parfüümid ja kaunid kostüümid, ta on Ilumaailma juhataja ühes kaubanduskeskuses ja kursis kõigega, mida prantslased elust arvavad. Tema okkalise koore all on aga siiski peidus ka õrnem loomus, mis vajab hoolimist ja armastust. See kiht avaneb filmis, kui Sohvia on oma kompromissitu edukultusega enda pereelu vastu kivimüüri tüürinud.

Varasemad filmirollid: “Kirjad inglile”, “Taarka”, “Jahihooaeg”



Johan Veski (Meelis Rämmeld) – Sohvia abikaasa Johan Veski on 45-aastane kiitsakas ja korrektse loomuga rahandusministeeriumi töötaja, kelle peamiseks huviks on, et naine oleks eluga rahul. Johan näib sõnakuuleliku ja ontlikuna, aga selle kõige all pulbitseb tegelikult ehe tunne oma naise vastu, keda ta kirglikult armastab. Peale vintsutusi võtab aga ka Johan julguse kokku ja lööb rusika lauale, näidates, et tema ebakindla pealispinna all on peidus ka üllatavalt mehiseid jooni.

Varasemad filmirollid: “Rain”, “Talve”, “Põrgu Jaan”, “November”



Johan Juunior Veski (Robert Klein) – 17, Veskite poeg, internetis istuv kinnise loomuga teismeline, kes jälgib vanemate tülitsemist ja sekeldusi täiskasvanuliku kõrvalpilguga. Maalkäik mõjub poisile hästi, ta leiab sõbranna ja hakkab tasapisi avanema.

Varasemalt mänginud teleseriaalis „Padjaklubi“