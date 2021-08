VAATA | Uut "Ämblikmehe" treilerit vaatas ööpäevaga rekordarv inimesi

Lisaks mainiti "Spidermani" uut treilerit 24 tunni jooksul erinevates sotsiaalmeediakanalites 4.5 miljonit korda, mis eeldab vaid seda, et tulekul on uus kassahitt.

"Spiderman: No Way Home" on kauaoodatud järjelugu 2019. aasta filmile "Spiderman: Far From Home", mis teenis üle maailma kokku üle 1,1 miljardi dollari. Film jõuab kinodesse 17. detsembril. Filmi lavastajaks on Jon Watts, osades Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molin.