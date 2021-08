VIDEO | Kristen Stewart printsess Dianana: ilmus biograafilise draama "Spencer" esimene treiler

Film räägib kolmest päevast printsess Diana elus: "on 1991. aasta detsember ja printsi ja printsessi abielu on juba kaua vindunud. Kuigi levivad kuulujutud abieluvälistest suhetest ja lahutusest, säilib jõulupidustustel raha. Diana aga teab, et sel aastal on asjad hoopis teisiti," seisab lühisünopsises.

"Me näeme ainult kolme päeva ta elust," on filmi režissöör Pablo Larraín varasemalt Deadline'ile rääkinud. "Selle väikse aja jooksul näeme me, kes ta oli. Me kõik oleme tema saatusega kursis ja sellega, mis temaga juhtus ja me ei pea sinna minema. Jääme intiimsemasse ruumi, kus ta saab väljendada, kuhu ta minna tahab ja kes ta olla tahab."

Printsess Dianat kehastab "Videviku"-saaga filmidest kuulsaks saanud Kristen Stewart, prints Charlesina astub üles Jack Farthing. Kaasa teevad ka Timothy Spall, Sally Hawkins ja Sean Harris.

Stewart rääkis möödunud aastal InStyle Magazine'ile, kuidas ta mäletab pilte Diana matustest: "Aktsent on hirmutav, sest kõik inimesed mäletavad seda häält, see on nii eristatav ja konkreetne." Naine luges enne võtteid läbi printsess Diana biograafiad ja aktsendiga aitas teda hääletreener. "See on üks kõige kurvemaid lugusid ja ma ei taha vaid Dianat mängida, ma tahan teda tunda. Ma pole ammu rolli pärast nii põnevil olnud."

"Spencer" jõuab kinodesse selle aasta lõpus.