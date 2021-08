Will Ferrelli kassahiti järg toob ekraanile Mel Gibsoni ja John Cena

„Papside lahing“ räägib heasüdamlikust nohikust Bradist (Will Ferrell), kes üritab võita oma kahe kasulapse südant. See muutub veel raskemaks, kui nende ellu ilmub laste bioloogiline isa, macho-mees Dusty (Mark Wahlberg), kes on kasuisa täielik vastand. Järgneb täielik meestevaheline mõõduvõtt laste poolehoiu võitmiseks ehk papside lahing.

Filmisaaga teises osas on rõhk vanaisade omavahelisel läbisaamisel ja ka nemad on täielikud vastandid. Malbe Bradi (Will Ferrell) ülevoolavalt emotsionaalset isa mängib komöödiasarjast „Kolmas kivi päikesest“ tuntud John Lithgow. Macho-mees Dusty (Mark Wahlberg) karmi hävituslendurist papa rollis on legendaarne Mel Gibson. Vahepeal on Dusty ka abiellunud ning on nüüd samas olukorras kuhu ta enne Bradi pani – tema kasulaste bioloogiline isa on eriti mehine alfaisane Roger (John Cena). Endist maadlejat John Cenat saime korraks näha ka esimeses osas, kuid järjefilmis on tal kandvam roll.

Will Ferrell on küll komöödiageenius, kuid filmi edu eest tuleb tänada ka kaadritaguseid jõude, kes selle originaalse idee sünnitasid ja ekraanile tõid. Nendeks on stsenaristid Brian Burns ja John Morris ning lavastaja Sean Anders. Burns tunnistas portaalile Screenrant, et filmi idee on pärit tema enda kogemusest kasuisana. Burns tundis kohe, et on oma kasulaste bioloogilise isaga täielik vastand ning et selline olukord pakub palju ainest koomilisteks sündmusteks. Samuti tahtis ta luua midagi erinevat stereotüüpsetest filmidest, kus kasuisa on alati halb ja pärisisa alati hea.

Enne kui isade rolli valiti dünaamiline duo Will Ferrell ja Mark Wahlberg olid kaalumisel ka komöödianäitlejad Vince Vaughn („Pulmakütid“) ja Ed Helms („Pohmakas“). Stsenarist John Morris tõdes kergendusega, et Ferrell ja Wahlberg olid õige valik. Kahe peaosalise vahel oli suurepärane keemia, mis tegi võtted palju lihtsamaks – võttegrupil tuli lihtsalt kaamera käima panna ja huumorit nautida.