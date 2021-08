TREILERID | Kumu Dokumentaali uus hooaeg tuleb põnev

Kuni 10. novembrini jõuavad igal kolmapäeval Kumu auditooriumi ekraanile tõsielufilmid, mis avardavad silmapiiri ja puudutavad. Seansid juhatavad sisse eksperdid ja sissepääs on prii. Sisenemisel tuleb esitada tõend COVID-19 vastu vaktsineerimise või selle läbipõdemise kohta või negatiivne testitulemus. Kiirtesti pole võimalik kohapeal teha.

Hooaja juhatab sisse Katja Høgseti, Margreth Olini ja Espen Wallini kurbilus film Norra fotograafist Lene Marie Fossenist, kes jäädvustas oma pika võitluse anoreksiaga väga erilistele piltidele. „Autoportree” (Selvportrett) on šokeeriv, aus ja usalduslik pihtimus, mis on võitnud publiku- ja kriitikute auhindu mitmelt poolt maailmast.

Suurlinna Istanbuli elu hulkuvate koerte vaatevinklist näitab USA dokumentalisti Elizabeth Lo film „Hulkurid” (Stray) , mis on võitnud vaatajate südameid paljudel filmifestivalidel.

Videokunsti pioneerid Steina ja Woody Vasulka toob unustusehõlmast välja Islandi režissööri Hrafnhildur Gunnarsdóttiri film „Vasulka efekt” (The Vasulka Effect) .

Noore neenetsi naise dramaatilist teekonda traditsioonilise nomaadielu juurest linna jälgib Venemaal tegutsev Guatemala režissöör Renato Borrayo Serrano . „Ivanna elu” (Life of Ivanna) on valminud Venemaa, Norra, Eesti ja Soome koostöös ning pälvinud juba suurt rahvusvahelist tähelepanu.

Tegevuskunsti elavast klassikust Marina Abramovićist on tehtud hulk filme, kaasmaalasest Serbia režissööri Boris Miljkovići „Kojutulek. Marina Abramović ja tema lapsed” (Homecoming, Marina Abramović and Her Children) paistab silma ülevaatlikkuse ja põhjalikkusega: Abramović räägib siin oma lapsepõlvest, kujunemisest, inspiratsioonist, üksindusest ja paljust muust, taustaks kunstniku retrospektiivnäituse avamine sünnilinnas Belgradis.