125. Kinoveebi Jututuba | "The Witcher: Nightmare of the Wolf" on Nõiduri fännidele kohustuslik

"Kinoveebi Jututoa" 125. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Witcher: Nightmare of the Wolf, Clickbait, The White Lotus, See, jpt)

03:31 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud? (The Man From Earth (2007), Phenomenon (1996), Arrival (2016), Sphere (1998), Kung Fu Hustle (2004), Volition (2019), Val (2021), Song of the Sea (2014), The Vast of Night (2019), The Invention of Lying (2009), Mirage (2018), Monster Hunter: Legends of the Guild (2021), The Time Machine (2002), The Final Countdown (1980), The Arrival (1996), The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021) Star Trek: Enterprise(2001), The Chair S1 (2021), Solar Opposites, Outlander (2016), Click Bait S1 (2021))