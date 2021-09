Tasuta kinno! Euroopa kino tippteosed jõuavad Artise ekraanile

Auhinna koju viinud Rumeenia päritolu Saksa filmilooja Alexander Nanau "Kollektiiv" on dokfilm sellest, kuidas ajakirjanikud uurivad 2015. aastal Bukaresti ööklubis puhkenud ja 64 inimelu nõudnud tulekahju. Uurimise käigus avastavad aga kohalikus tervishoiusektoris vohava korruptsiooni, mis viis palju rohkemate surmadeni, kui see põlengu tõttu paratamatu oli. Film kandideeris ka kahele Oscarile (parim rahvusvaheline ja parim dokumentaalfilm).

Taani režissööri Thomas Vinterbergi "Järgmine ring" linastus edukalt kinodes juba möödunud sügisel ja kandideeris kahele Oscarile (parim rahvusvaheline film, parim režissöör) ning võitis Oscari parima rahvusvahelise filmi kategoorias. See on lugu väsinud gümnaasiumiõpetajatest, kes hakkavad enda peal läbi viima eksperimenti, et testida, kas väike promill veres mõjub hästi nende loomingulisusele ja sooritusele.

Poolaka Jan Komasa "Corpus Christi" on kirglik ja haarav lugu 20-aastasest Danielist, kes vabaneb noorte kinnipidamiskeskusest ja leidnud tööd Poola külakeses asuvas saeveskis, pihib kohalikule preestrile oma soovist asuda hoopis usulisele teele. See on tema keerulist minevikku arvestades võimatu, ent ometi lähevad asjad nii, et peagi võtab ta koguduse üle. Film kandideeris 2020. aasta Oscaritel parima rahvusvahelise filmi kategoorias.