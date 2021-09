Toidufilmide festival tutvustab välis- ja kodumaiseid tipptegijaid

Filmi “Ühe koka rännak” (A Chef’s Voyage) peategelaseks on USA tunnustatud peakokk David Kinch, kelle restoran Manresa on pälvinud Michelini kõrgeima hinnangu ehk kolm tärni, sama au on osaks langenud ka filmi „Arzak alates 1897“ (Arzak since 1897) peategelasele Juan Mari Arzakile. Film „Tasakaaluretsept“ (La receta del equilibrio) räägib koka Ricard Camarena tegutsemisest omanimelises restoranis, mida on pärjatud kahe Michelini tärniga.