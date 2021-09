1. Kiefer Sutherland ja Freddie Prinze Jr.

Pärast seda, kui nad seriaalis "24" koos näitlesid, loobus Freddie Prinze Jr. pikaks ajaks näitlemisest, sest Sutherland oli tema sõnul "kõige ebaprofessionaalsem kutt maailmas". Ta ütles ABC uudistele: "Ma ütleksin seda talle ka näkku, ma arvan, et kõik kes temaga koos töötanud on, on seda öelnud."