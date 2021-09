VIDEOD | Saa tuttavaks uue Eesti situatsioonikomöödia “Sandra saab tööd” tegelastega

Henrik Kalmet mängib tragikoomilises filmis uljast iduettevõtte juhti, kes on peategelasega kui öö ja päev: “Startupi mentaliteet on rohkem selline enne üheksa korda lõikan, siis korra mõõdan - äkki mõni jupp tuligi õige pikkusega. Kõigepealt vette ja siis õpid ujuma, kui õpid. Ingliskeelne väljend make it or break it võtab selle hästi kokku. Sandra teadustaust on selle täielik vastand, kus iga samm peab olema läbi kaalutud ja tugevad andmed peavad toetama iga otsuse langetamist. Minu tegelaskuju Edvini elu startupperina sellest vastupidisest mentaliteedist tulenevalt ongi pidev emotsionaalsel Ameerika mägedel sõit. Üks hetk on täielik eufooria ja järgmisel valdab must masendus, aga õnneks on kõik pidevas liikumises. Põhjas lohutab uus tõus ja tõusuharjal kruvib pinget languse hirm, aga vähemalt pole igav.”