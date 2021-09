127. Kinoveebi Jututuba | Kinodesse jõudis hea uus Eesti film, Peeter Simmi "Vee peal"

"Kinoveebi Jututoa" 127. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (See, Brooklyn Nine Nine , Rick and Morty, Rebuild of Evangelion, Planet of the Apes jpm.)

06:14 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (See, Castlevania, Planet of the Apes (2001), Starship Troopers (1997), Rise of the Planet of the Apes (2011), Dawn of the Planet of the Apes (2014), Brooklyn Nine Nine, Rick and Morty , Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance)