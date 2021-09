FOTOD | Sünge! Kiika Triin Ruumeti uue filmi "Tume paradiis" võttepaika

Kui Triin Ruumeti esimene täispikk mängufilm „Päevad, mis ajasid segadusse“ portreteeris elu Eestis üheksakümnendate teisel poolel, siis „Tume paradiis“ toob päevavalgele tänaste noorte hulgas levivad subkultuurid. Režissöör kirjeldab filmi kui sünget ja maagilist muinasjuttu millenniumilastest: „See on traagika ja musta huumori piiril balansseeriv draama, milles peategelased otsivad oma õnne ja armastust. Vastukaaluks praegu levinud esoteerilistele enesearengu meetoditele, milles domineerib heaolu, positiivsus ja iseendast parima versiooni kehastamine, läbivad filmi peategelased ennasthävitava teekonna, et vaadata otsa omaenese deemonitele. Võib öelda, et tegu on „Eat, pray, love“ vastumürgiga,“ lausus Ruumet.