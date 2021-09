TREILER | Kohe kinos! "Kummitusmaa vangid" on Nicolas Cage'i arvates tema karjääri metsikuim film

Hullumeelses seikluses "Kummitusmaa vangid" teevad kaasa Oscari-võitja Nicolas Cage ("Leaving Las Vegas", "Põssa"), Sofia Boutella ("Kingsman: Salateenistus"), Nick Cassavetes ("Face/Off"), Bill Moseley ("House of 1000 Corpses"), Tak Sakaguchi ("Samurai Zombie"), Narisa Suzuki ("Tales from the Toilet") , Takato Yonemoto ("The Good Place") ja teised. Filmi autoriks on lavastaja, helilooja, kirjanik, monteerija, näitleja ja luuletaja Sion Sono ("Antiporno", "Suicide Club")