TUTVU! Tuntud autorid esilinastavad PÖFFil oma filme

Esimest korda maailmas saab näha György Pálfi, Aku Louhimiehe, Ädilhan Jeržanovi, Kristijonas Vildžiūnase, Jun Robles Lana ja Abed Abesti uhiuusi filme.

Kõik autorid on osalenud nimekatel rahvusvahelistel festivalidel ja osa esindanud oma riiki ka mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on tänavu tugev filmiaasta ja häid filme rohkem kui küllalt, mille tõttu on ka kava kokkupanemine olnud tõeline nauding, aga ka tõsine proovikivi. „Me oleme väga uhked nende üllatavate, silmiavavate ja liigutavate filmide üle, mida me oma 25. sünnipäeva aastal esitleme,” kergitas ta põhivõistlusprogrammilt katet.

Kokku on põhivõistlusprogrammis 20 filmi, mis avalikustatakse 21. oktoobril.

Nimekaim esimesena välja kuulutatud autorite seas on Ungari režissöör György Pálfi, kelle tuntuimad filmid „Hõkk” ja „Taksidermia” on võitnud maailmas hulga auhindu ja tuttavad ka PÖFFi vaatajale. 47-aastase autori uus film „Igavesti igaveses” (Mindörökké) on allegooriline draama postapokalüptilisest, militariseeritud tsooniks muutunud Ungarist, kus hargneb kummaline armastuskolmnurk. „Lootus suri viimasena,” kõlab selle aja pulssi tabava linateose juhtlause.

Kasahstani režissööri Ädilhan Jeržanovi „Karjaimmuunsus” (Онбағандар) on absurdikomöödia korrumpeerunud külapolitseinikust, kes satub sekeldustesse, kui koroonaviiruse tõttu saabub külla kõrge kontrollkomisjon. 39-aastane Jeržanov kuulub oma riigi juhtivate filmilavastajate sekka, kelle töid on näidatud paljudel nimekatel festivalidel, sealhulgas Cannes´is, Veneetsias ja Torontos. Tema mullune film „Ulbolsõn – üksi kõigi vastu” võitis PÖFFil Aasia filmikunsti edendamise võrgustiku NETPAC auhinna.