Mängufilmi „Apteeker Melchior“ esilinastus lükkub uude aastasse

Apteeker Melchiori produtsendi Tanel Tatteri sõnul oli mängufilmi esilinastumine algselt planeeritud tänavu sügiseks, aga tootmistiim otsustas selle lükata edasi uude aastasse. „Koroonaolukord riigis on endiselt keeruline ja see muudab nii filmi valmissaamise kui ka kinnotoomise tavapärasest keerulisemaks. Töö eriefektidega on väga ajamahukas ja seda osa filmis on võimalik lõputult paremaks lihvida. Kasutamegi nüüd lisaaega, et tuua vaatajateni parima võimaliku kvaliteediga film ja loodame, et uue aasta alguses saavad seda kino suurelt ekraanilt nautida võimalikult paljud Eesti inimesed,“ selgitas Tatter.