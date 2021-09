Küsija suu pihta ei lööda? Christopher Nolan esitas oma uue filmiga seoses Universalile võimsad nõudmised

Christopher Nolani uus film räägib J. Robert Oppenheimeri tööst teise maailmasõja ajal ja linateoses on oodata palju digitaalseid eriefekte.

Lisaks soovib Nolan saada 20 protsenti kassatulust ning seda, et kolm nädalat enne ja pärast tema uue filmi linastumist ei laseks stuudio välja ühtki teist filmi. Nolani üheks tingimuseks oli ka see, et film jookseks kinodes 100 päeva. Tavapäraselt püsib üks konkreetne film kinodes 30-45 päeva.