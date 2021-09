Miks Denis Villeneuve'i verivärske ja imeline „Düün” mu tuju täiesti ära rikkus

Muidugi Villeneuve mitte ainult ei võtnud eeskuju, vaid kopeeris äärmiselt palju, isegi üks ühele võttis stseene üle, lisas endale omast vürtsi (jah, pun intended) juurde. Aeglustas lugu, et anda rohkem aega sinna kuhu vaja. Või noh, sinna kuhu ta arvas, et on rohkem aega vaja. Siit tekkis ka tunne, et tegemist seni kõige aeglasema Düüni versiooniga. Kas tõesti see oli varem puudu?

Denis Villeneuve andis juba varem teada, et uus „Dune” ei ole ainult üks film, vaid mitu. Keegi muidugi ei täpsustanud, et mida see täpselt tähendab. Enne mainisin, et antud universum on suur. Võid teha ka 50 filmi ja ikka suurem osa jääks näitamata. Umbes tunnikene filmist vaadatud, hakkasin tajuma, et mida see tegelikult tähendas — film lihtsalt jääb pooleli. Ning seda tegelikult ju kusagil ei öelda. Mitte ükski promomaterjal seda ei maini, et film on tegelikult „Dune: Part 1”. Poolik film. Võib ju mõelda, et mis siin siis halvasti või valesti on — nii on ennegi tehtud. Tõsi. Kõik õige. Vahe on selles, et kui filmid kaheks jaotatakse, siis teine osa on tavaliselt juba kusagil lõikamisruumis ja kuude või aasta kaugusel, siis siin pole järgmise filmi jaoks isegi stsenaarium veel valmis.