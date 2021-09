TREILERID | Viis uut filmi, mis veel sel nädalal kinodesse jõuavad

Renessanssiajastu, Itaalia. Väiksesse nunnakloostrisse, mida juhatab karmikäeline kloostriülem, saabub siiralt usklik tüdruk Benedetta. Tüdrukust sirgub neiu ja üha sagedamini hakkab ta nägema ilmutusi.Väites ise, et need ilmutused on otse Jumalalt ja et ta on Jeesuse pruut. Oomatult tekkinud ohtlik romantline suhe teise noore noviitsiga viib selleni, et Benedettale tulevad stigmad. Nii kloostris kui ka väljaspool selle müüre hakkavad liikuma jutud, et kes müstline Benedetta tegelikult on – Jumala poolt väljavalitud või isehakanud petis?